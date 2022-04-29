BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLER: Ozan Tufan'da son viraj

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan Ozan Tufan için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan detaylı bir rapor istediği ifade edildi.

Raporda Ozan'ın toplam maliyetinin ne kadar olacağı, saha dışındaki yaşantısının son durumu ve F.Bahçe'de neden kadro dışı bırakıldığı konularının detaylı bir şekilde yer alması istendi. Bu rapordaki cevaplara göre Ozan'ın transferi için devreye girileceği belirtildi.