BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLER: Ozan Tufan'da son viraj

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan Ozan Tufan için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan detaylı bir rapor istediği ifade edildi.
Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan Ozan Tufan için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan detaylı bir rapor istediği ifade edildi.
Raporda Ozan'ın toplam maliyetinin ne kadar olacağı, saha dışındaki yaşantısının son durumu ve F.Bahçe'de neden kadro dışı bırakıldığı konularının detaylı bir şekilde yer alması istendi. Bu rapordaki cevaplara göre Ozan'ın transferi için devreye girileceği belirtildi.
MAAŞ + PRİM SİSTEMİ
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de yıllık maaşı 2 milyon euro. Siyah-beyazlıların Beşiktaş'ın teklifi ise 1 milyon euro'yu geçmeyecek, ayrıca milli takım ve devamlılığına göre bonuslar önerilecek.
Ozan'ın F.Bahçe'de kadro dışı kalma nedeninin ise tamamen taktiksel olduğu ifade edilirken, Mesut Özil gibi teknik direktör İsmail Kartal'a bir saygısızlığı olmadığı, hatta yönetim aleyhinde bir açıklama bulunmadığının da yer alması bekleniyor.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Old Trafford'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puanı paylaştı.