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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLER: Ozan Tufan'da son viraj

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda yeni hocasıyla şampiyonluğa yürümek isteyen siyah-beyazlılar Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için devrede. Beşiktaş Başkanı Çebi, transfer listesindeki Ozan Tufan için sportif direktör Kazancı’dan detaylı bir rapor hazırlamasını istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLER: Ozan Tufan'da son viraj

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan Ozan Tufan için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan detaylı bir rapor istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLER: Ozan Tufan'da son viraj

Raporda Ozan'ın toplam maliyetinin ne kadar olacağı, saha dışındaki yaşantısının son durumu ve F.Bahçe'de neden kadro dışı bırakıldığı konularının detaylı bir şekilde yer alması istendi. Bu rapordaki cevaplara göre Ozan'ın transferi için devreye girileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLER: Ozan Tufan'da son viraj

MAAŞ + PRİM SİSTEMİ

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de yıllık maaşı 2 milyon euro. Siyah-beyazlıların Beşiktaş'ın teklifi ise 1 milyon euro'yu geçmeyecek, ayrıca milli takım ve devamlılığına göre bonuslar önerilecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLER: Ozan Tufan'da son viraj

Ozan'ın F.Bahçe'de kadro dışı kalma nedeninin ise tamamen taktiksel olduğu ifade edilirken, Mesut Özil gibi teknik direktör İsmail Kartal'a bir saygısızlığı olmadığı, hatta yönetim aleyhinde bir açıklama bulunmadığının da yer alması bekleniyor.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLER: Ozan Tufan'da son viraj

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Old Trafford'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puanı paylaştı.

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