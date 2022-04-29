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Beşiktaş'ta Can Bozdoğan ve Josef takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Siyah beyazlılarda Can Bozdoğan ve Jose de Souza takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 14:07
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan ve Josef takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bozdoğan ile Josef de Souza takımdan ayrı çalıştılar.

Teknik Direktör Valérien Ismaël'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın (30 Nisan) saat 13.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

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