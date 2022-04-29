BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Aleksander Sörloth ısrarı

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların ilk hedefinde yeni bir santrfor alarak takımın hücum etkinliğini güçlendirmek. Kartal'ın listesindeki 1 numaralı isim de Alexander Sörloth.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların ilk hedefinde yeni bir santrfor alarak takımın hücum etkinliğini güçlendirmek. Kartal'ın listesindeki 1 numaralı isim de Alexander Sörloth.
Norveçli golcü içini uzun süredir girişimlerini sürdüren Beşiktaşlı yetkililere güzel haber İspanya'dan geldi. Bask bölgesinin en önemli gazetesi Diario Vasco, Real Sociedad'ın yıldız golcü Alexander Sörloth için satın alma seçeneğinin sona erdiğini yazdı.
TEKLİFLERİNİ YARI YARIYA İNDİRECEKLER
Haberde, "İki hafta öncesine kadar Real'in, Norveçli golcüyü 16 milyon euro'ya alma hakkı vardı. Haziran'da devam etmesini isteniyorsa Leipzig ile yeniden pazarlık yapmak zorunda" ifadeleri dikkat çekti.
Ancak 16 milyon euro'luk satın alma bedelini değil de çok daha düşük bir rakamı masaya koyacağı belirtildi. Sociedad'da Nisan ayının futbolcusu seçilen Sörloth için Bask ekibinin pazarlık konusunda 6-8 milyon euro arasında bir rakamı masaya koymayı planladığı belirtildi.
ALMAN TEMSİLCİSİ BEKLEMEYE GEÇTİ
İspanyol basını Beşiktaş'ın ise Sörloth için ısrarlı tavrını sürdürdüğü belirtildi. Siyah-beyazlıların Türkiye'de gol krallığı yaşamış Alexander Sörloth için Leipzig'i ikna etmek için yeni bir teklif hazırladığı öğrenildi.
Bu teklifin 7 milyon euro artı Sörloth'un bir sonraki satıştan %50 pay olduğu ifade edildi. Alman ekibinin ise, Beşiktaş'tan gelen bu öneriyi şu an için kabul etmediği ve Sörloth için kendilerine gelecek olan diğer tekliflerle birlikte masaya yatırdıktan sonra son kararını vereceği belirtildi.