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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Aleksander Sörloth ısrarı

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kiralık oynadığı Real Sociedad'ın, bonservisine 6 milyon euro verdiği Sörloth için siyah-beyazlılar Leipzig'in kapısını yeni bir teklifle çalacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Aleksander Sörloth ısrarı

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların ilk hedefinde yeni bir santrfor alarak takımın hücum etkinliğini güçlendirmek. Kartal'ın listesindeki 1 numaralı isim de Alexander Sörloth.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Aleksander Sörloth ısrarı

Norveçli golcü içini uzun süredir girişimlerini sürdüren Beşiktaşlı yetkililere güzel haber İspanya'dan geldi. Bask bölgesinin en önemli gazetesi Diario Vasco, Real Sociedad'ın yıldız golcü Alexander Sörloth için satın alma seçeneğinin sona erdiğini yazdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Aleksander Sörloth ısrarı

TEKLİFLERİNİ YARI YARIYA İNDİRECEKLER

Haberde, "İki hafta öncesine kadar Real'in, Norveçli golcüyü 16 milyon euro'ya alma hakkı vardı. Haziran'da devam etmesini isteniyorsa Leipzig ile yeniden pazarlık yapmak zorunda" ifadeleri dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Aleksander Sörloth ısrarı

Ancak 16 milyon euro'luk satın alma bedelini değil de çok daha düşük bir rakamı masaya koyacağı belirtildi. Sociedad'da Nisan ayının futbolcusu seçilen Sörloth için Bask ekibinin pazarlık konusunda 6-8 milyon euro arasında bir rakamı masaya koymayı planladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Aleksander Sörloth ısrarı

ALMAN TEMSİLCİSİ BEKLEMEYE GEÇTİ

İspanyol basını Beşiktaş'ın ise Sörloth için ısrarlı tavrını sürdürdüğü belirtildi. Siyah-beyazlıların Türkiye'de gol krallığı yaşamış Alexander Sörloth için Leipzig'i ikna etmek için yeni bir teklif hazırladığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Aleksander Sörloth ısrarı

Bu teklifin 7 milyon euro artı Sörloth'un bir sonraki satıştan %50 pay olduğu ifade edildi. Alman ekibinin ise, Beşiktaş'tan gelen bu öneriyi şu an için kabul etmediği ve Sörloth için kendilerine gelecek olan diğer tekliflerle birlikte masaya yatırdıktan sonra son kararını vereceği belirtildi.

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