BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Aleksander Sörloth ısrarı

Ancak 16 milyon euro'luk satın alma bedelini değil de çok daha düşük bir rakamı masaya koyacağı belirtildi. Sociedad'da Nisan ayının futbolcusu seçilen Sörloth için Bask ekibinin pazarlık konusunda 6-8 milyon euro arasında bir rakamı masaya koymayı planladığı belirtildi.

ALMAN TEMSİLCİSİ BEKLEMEYE GEÇTİ İspanyol basını Beşiktaş'ın ise Sörloth için ısrarlı tavrını sürdürdüğü belirtildi. Siyah-beyazlıların Türkiye'de gol krallığı yaşamış Alexander Sörloth için Leipzig'i ikna etmek için yeni bir teklif hazırladığı öğrenildi.