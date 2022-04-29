Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Sörloth açıklaması!

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, transfer planlaması konusunda, "15 futbolcu almayacağız, 6-7 oyuncu alacağız. 2-2,5 milyon avro bonservisler döndürülebilecek bonservislerdir. 30 milyon avrolar para verdik, 2 milyon da maaş verdik; böyle dünyalar olmayacak. Birin üzerinde de olabilir" diye konuştu.
Gelecek sezonun ilk transferinde Gedson Fernandes'i aldıklarını dile getiren Kazancı, "Gedson'u aldık. Maaşa baktığımızda Türkiye standartlarında. Amacımız aşağılarda kalan maaşlarla almak. Oyuncuyu satabilmek için maaşları da o seviyede tutmak lazım. Gedson önemli bir yıldızdır, maaşları o seviyelerde. İllaki 2,5-3 milyon seviyelerinde bonservis paraları vermenize gerek yok. Tabii golcüde bir tık daha fazla verme durumunda kalacağız" dedi.
Kazancı, önümüzdeki sezon için transfer edecekleri oyunculara odaklandıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki sene alacağımız oyuncularla ilgili yoğun çalışmamız var. Gidecekler aşağı yukarı belli, sezon sonuna kadarki performanslar da belirleyici olacak. Kaliteli, potansiyeli tam yansıtmamış, çıkışta olan oyuncular var. Listemizdeki birkaç oyuncu bir milyonun altında oyuncular. Daha sıçrama yapmamış oyuncular. Ghezzal, Gedson çok büyü yıldız oyuncular. Adı geçen Sörloth, Aboubakar... Bu oyuncuları doğru zamanda almak gerekiyor. Bunların maaşları bir zamanlar bir milyonun altındaydı. Bu şekilde transfer yapmak istiyoruz, tam tepeye çıktığı zaman değil" şeklinde konuştu.