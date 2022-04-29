Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Sörloth açıklaması!

Geçen senenin eylül ayından beri transferde yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getiren Ceyhun Kazancı , "Geniş bir oyuncu listemiz var. Canlı izlediğimiz çok oyuncu var. Anlaşmaya yaklaştığımız oyuncular da var. 22-23 Haziran gibi toplanacağız. Transferleri o tarihe hazırlamak istiyoruz. Gelenler olacak, gidenler olacak. Fırsat transferleri de olabilir. Alacağımız 6-7 oyuncunun dördünü söylediğimiz tarihlere yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kazancı, transferde Beşiktaş ile adı anılan Alexander Sörloth hakkında da, "Sörloth'da bir milyon olmayacağı aşikar" derken, bu transfere ihtimal verilmediği sözü üzerine, "Belli olmaz. Çok imkansız değil. Kolay transfer olabilir, niye olmasın?" şeklinde konuştu.

Ceyhun Kazancı, alacakları oyuncuların hedeflerinin olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi; "Burayı bir hedef olarak görsün, başka hedefleri de olsun. 'Başarılı olayım, bir yerlere gideyim' desin. Buradan Manchester United'a direkt giden oyuncular oldu, neden yenisi olmasın? İstediğimiz model o. Bu kafada olan oyuncular istiyoruz."