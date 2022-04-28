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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef yeniden Divock Origi

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, flaş bir ismi gündemine aldı. Alınan bilgiye göre Siyah-Beyazlı ekip daha öncede gündeminde olan yıldız oyuncu Origi'yi tekrar gündemine aldı. Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki golcü için ilk temasın kurulduğu bildirildi. Belçikalı'nın düzenli forma giymek istemesi nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakabileceği kaydedildi. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef yeniden Divock Origi

Batshuayi ve Larin ile yolları ayıracak olan, Güven'le henüz anlaşamayan Beşiktaş'ta forvet transferi için tanıdık bir isim listeye girdi. Sörloth, Muleka gibi adayları takibe alan siyah beyazlı kulüp, Liverpool'lu Divock Origi'yi de yeniden gündemine ekledi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef yeniden Divock Origi

Daha önce defalarca transfer listesine giren, hatta kulübü ve menajeriyle görüşmeler yapılan Belçikalı forvet için yeni operasyon kararının alınmasında ise bitecek olan sözleşmesi var.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef yeniden Divock Origi

YEDEK KALMAKTAN SIKILDI
İngiliz ekibi ile olan kontratı 30 Haziran'da bitecek olan 27 yaşındaki golcünün menajerlik şirketiyle ilk temasın kurulduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef yeniden Divock Origi

Ada temsilcisinde yedek kalmaktan sıkılan Origi'nin de artık düzenli forma giyeceği yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakabileceği yorumu yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef yeniden Divock Origi

Piyasa değeri 12 milyon euro civarında olan 1.85 boyundaki forvete ne kadarlık bir ücret önerileceği ise henüz bilinmiyor. Origi bu sezon toplam 15 maça çıkıp 6 gol, 2 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef yeniden Divock Origi

SANTRFOR DEDİĞİN BENZEMA OLMALI
Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, attığı tweet'le siyah-beyazlıların santrforlarına gönderme yaptı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef yeniden Divock Origi

Şahin'in M.City-Real Madrid maçında takımı kötü oynasa da 2 gol atıp skoru 4-3'e taşıyarak tur umudunu sürdüren Benzema'nın performansına dair attığı tweet dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta hedef yeniden Divock Origi

Şahin, "Bir takım için santrforun önemi, kötü giden oyunu takımını turun içinde tutuyor Benzema" diye yazdı. Şahin'in başta Batshuayi olmak üzere Beşiktaş'ın santrforlarına göndermede bulunduğu bu yoruma binlerce beğeni yağdı.

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