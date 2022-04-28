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Rıdvan pazarlığı!

Beşiktaş, genç yıldız için 3 milyon euro öneren Eintracht Franfukt ve Torina’ya “6 milyon euro+bir sonraki satıştan %20 pay” yanıtını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Rıdvan pazarlığı!

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Avrupa'nın iki kulübünden resmi transfer teklifi aldı. Eintracht Frankfurt ile Torino, 20 yaşındaki genç futbolcu için resmi girişimlerde bulundu. Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz için kulübe 3 milyon euro öneren iki kulübün teklifi düşük bulunurken, siyah-beyazlıların beklentisinin daha yüksek olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın milli futbolcu için 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep ettiği belirtildi. Siyah beyazlıların, başarı bonuslarıyla birlikte genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın transferinden 7 milyon euro'luk bir beklentisi olduğu dile getirildi.

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