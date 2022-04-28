Beşiktaş'tan Umut Meraş'ın sakatlığına ilişkin açıklama!

Son dakika haberi... Siyah-beyazlı ekipte yerli futbolculardan Umut Meraş'ın sağlık duruma ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada oyuncunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinde geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanmıştır. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."