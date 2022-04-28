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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in Kenan Karaman ikilemi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'i düşündüren konulardan biri de Kenan Karaman... Fransız teknik adamın milli futbolcuyla ilgili çıkmaza girdiği ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 10:19
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in Kenan Karaman ikilemi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, yeni sezonun kadro çalışmalarına hız verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in Kenan Karaman ikilemi!

Kasımpaşa yenilgisi sonrası takımda kalacak ve gidecek isimleri yeniden gözden geçiren Fransız çalıştırıcıyı en çok düşündüren konulardan biri de yabancı kuralı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in Kenan Karaman ikilemi!

Takvim'de yer alan habere göre Valerien Ismael'in Kenan Karaman'ı yeni sezonda düşünmediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in Kenan Karaman ikilemi!

Ancak yönetimin yerli rotasyonundaki sıkıntı ve 7+4 yabancı kuralı nedeniyle gurbetçi yıldızın takımda kalmasını istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in Kenan Karaman ikilemi!

Bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 21 karşılaşmada görev alan Karaman, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in Kenan Karaman ikilemi!

Milli futbolcunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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