BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in Kenan Karaman ikilemi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, yeni sezonun kadro çalışmalarına hız verdi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, yeni sezonun kadro çalışmalarına hız verdi.
Kasımpaşa yenilgisi sonrası takımda kalacak ve gidecek isimleri yeniden gözden geçiren Fransız çalıştırıcıyı en çok düşündüren konulardan biri de yabancı kuralı...
Takvim'de yer alan habere göre Valerien Ismael'in Kenan Karaman'ı yeni sezonda düşünmediği öğrenildi.
Ancak yönetimin yerli rotasyonundaki sıkıntı ve 7+4 yabancı kuralı nedeniyle gurbetçi yıldızın takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 21 karşılaşmada görev alan Karaman, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Milli futbolcunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.