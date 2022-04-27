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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre...

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta gelecek isimler kadar gönderilecek isimler de merak edilirken iki isim belli oldu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 19:41
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre...

Önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda hareket eden ve birçok ismi takip eden Beşiktaş'ta, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili de karar alınacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre...

4'ü kadro dışı olan toplam 16 isimle sözleşmesi son erecek olan siyah-beyazlı ekip, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yle yola devam etmeyecek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre...

Her iki futbolcu da gerek geçen sezon gerekse de bu sezon beklentileri karşılayamadı. Bu iki futbolcuyu önümüzdeki sezon planlarında düşünmeyen Fransız çalıştırıcı, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yi, görev aldığı 4 karşılaşmada da kadroya dahil etmedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre...

Bu iki oyuncunun antrenmanlardaki performanslarından da memnun kalmayan ve zaman zaman her iki futbolcunun takımdan ayrı çalışmasını isteyen Valerien Ismael, önümüzdeki sezon Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yle yola devam etmek istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre...

2 İSİMDEN 1 ASİSTLİK PERFORMANS
Gerek geçen sezon gerekse de bu sezon performanslarıyla beklentilerin çok altında kalan Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup, bu sezon toplamda 1 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre...

Bu sezon 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 16 resmi maçta forma giyen Gökhan Töre, gol ya da asist katkısında bulunamazken toplam 327 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre...

Oğuzhan Özyakup ise 13 lig, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında toplam 819 dakika sahada kalırken 1 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre...

Sezon sonunda bu 2 futbolcuyla görüşecek olan siyah-beyazlı yönetim, her iki isme de teşekkür ederek yolları ayıracak.

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