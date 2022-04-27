Tam 18 puan geriye düştü

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile iyi başladığı sezonda hızlı bir düşüş yaşadı. Yalçın yönetiminde sezonun ilk 8 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 7 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puanlık kayıp yaşadı.
Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile iyi başladığı sezonda hızlı bir düşüş yaşadı. Yalçın yönetiminde sezonun ilk 8 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 7 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puanlık kayıp yaşadı. Yalçın'ın önderliğinde ilk 8 haftada liderin 2 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını taşıyan Beşiktaş, 15. haftada zirvenin 18 puan gerisine düştü.