Haberler Beşiktaş Tam 18 puan geriye düştü

Tam 18 puan geriye düştü

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile iyi başladığı sezonda hızlı bir düşüş yaşadı. Yalçın yönetiminde sezonun ilk 8 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 7 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puanlık kayıp yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Tam 18 puan geriye düştü
Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile iyi başladığı sezonda hızlı bir düşüş yaşadı. Yalçın yönetiminde sezonun ilk 8 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 7 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puanlık kayıp yaşadı. Yalçın'ın önderliğinde ilk 8 haftada liderin 2 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını taşıyan Beşiktaş, 15. haftada zirvenin 18 puan gerisine düştü.
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