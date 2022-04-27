Kartal’a ara vermek yok

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. İdmanda, Kasımpaşa ile oynanan maçta görev alan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından koordinasyon çalışmaları üzerinde durdu.
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. İdmanda, Kasımpaşa ile oynanan maçta görev alan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından koordinasyon çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Kartal bugün izin yapacak.