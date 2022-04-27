Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular...

Özellikle kaleci Ersin Destanoğlu soyunma odasında duruma en çok tepkili olan isimdi. Genç kaleci, "Larin'in Trabzonspor maçında yaptığından ne farkı var?" diyerek Muleka'nın kendisini yere attıktan sonra yüzüne yaptığı müdahaleye kırmızı çıkmamasına isyan etti.