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Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Kasımpaşa mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Sahasındaki müsabakadan 3-0 mağlup ayrılarak hayal kırıklığı yaşayan Kartal'da taraftarlar, performanslarını yetersiz gördüğü bazı isimlere tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, karşılaşma sonrası iyi oynamadıklarını kabul etse de hakem isyanında bulundu. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 12:18
Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular...

Beşiktaş'ın sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maç sonrası soyunma odasında isyan vardı.

Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, siyah beyazlı futbolcular kötü oynadıklarını kabul ettiler ancak hakem kararlarının da oyunlarını düşmesinde büyük rol oynadığını dile getirdiler.

Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular...

Özellikle kaleci Ersin Destanoğlu soyunma odasında duruma en çok tepkili olan isimdi. Genç kaleci, "Larin'in Trabzonspor maçında yaptığından ne farkı var?" diyerek Muleka'nın kendisini yere attıktan sonra yüzüne yaptığı müdahaleye kırmızı çıkmamasına isyan etti.

Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular...

OYUN HEP DURDU
Kendilerine kartların kolay çıkarken rakiplerin cezasız kalmasından yakınan siyah beyazlı oyuncular, "Oyuna güzel başlıyoruz ama hakemlerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu da oyunumuzu kötü etkiliyor" diyerek Teknik Direktör Valerien Ismael'e serzenişte bulundu.

Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular...

Fransız teknik adam da rakip oyuncuların sürekli yerde kalmaları ve hakemin de buna göz yumarak oyunu durdurması sebebiyle dördüncü hakeme "Tempomuzu düşürmeye çalışıyorlar" diyerek tepkide bulunduğu öğrenildi.

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