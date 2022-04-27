BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a çifte transfer kancası!

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında. Rıdvan'a 2 kulübün resmi teklif yaptığı belirtildi. 20 yaşındaki başarılı futbolcu için siyah beyazlı kulübe Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve İtalya'nın Torino takımları resmi teklif yaptı. Rakamın 3 milyon euro civarında olduğu belirtilirken yönetim bu miktarı düşük buldu ve yükselmesini talep etti. Bu arada Rıdvan, Kasımpaşa maçında Frankfurt tarafından tribünden takip edildi. Ancak 20 yaşındaki futbolcu siyah beyazlılardaki en kötü maçlarından birini oynadı. Sadece 28 kez topla buluşabilen genç sol bek, 15 pas verdi ve bunların sadece yüzde 66,7'sinde isabet sağlayabildi. 2 ikili mücadelenin 1'ini kazanan Beşiktaşlı futbolcu, 4 isabetsiz orta yaptı, kaleye şut çekemedi.