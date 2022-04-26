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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tyler Boyd müjdesi! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in gelecek planları arasında yer almayan Tyler Boyd'dan transfer müjdesi geldi. Siyah-beyazlılardaki performansıyla beklentileri karşılayamayan ve sürekli kiralanan 27 yaşındaki futbolcuya Sivasspor talip oldu. Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, ABD'li oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor ve transfer için devreye girmeye hazırlanıyor. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 14:06
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tyler Boyd müjdesi! Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'a transfer olmasından bu yana bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve kiralık gönderilmeye başlanan Tyler Boyd'a talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tyler Boyd müjdesi! Yeni takımı belli oldu

RIZA ÇALIMBAY DEVREYE GİRDİ!
Akşam'da yer alan habere göre; önümüzdeki sezon yeniden Avrupa arenasında olmak isteyen Demir Grup Sivasspor'un teknik patronu Rıza Çalımbay, 2020-2021'de bir sezonluğuna Beşiktaş'tan kiralanan ve şu sıralar yine kiralık olarak Çaykur Rizespor 'da top koşturan Tyler Boyd'u gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tyler Boyd müjdesi! Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Çaykur Rizespor'dan sezonun bitmesiyle kadroya geri dönecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu takımda düşünmezken Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ABD'li oyuncu için devreye girmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tyler Boyd müjdesi! Yeni takımı belli oldu

2020-2021 sezonunda Sivasspor forması giyen Tyler Boyd, geçtiğimiz sezon Çalımbay'ın çok istemesine rağmen Çaykur Rizespor'a gitmişti. O dönem konuya ilişkin açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör, "Beşiktaş'tan yana bir sıkıntı yok. Ama maalesef menajerler pek sıcak bakmadılar. Belki kafalarında başka düşünceleri vardı ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediler. Şu anda bir görüşme falan yok. Menajerleriyle ben de konuştum, onlar bekleyeceklerini ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediklerini söylediler. Biz de başka oyuncu aramaya başladık." diye konuşmuştu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tyler Boyd müjdesi! Yeni takımı belli oldu

Sivasspor ile 15 maça çıkan ABD'li sağ kanat, 5 gol kaydetmişti. Çaykur Rizespor'da ise daha fazla süre alan Boyd bu sezon 27 maça çıktı, 1 gol-2 asist üretti.

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