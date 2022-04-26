TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tyler Boyd müjdesi! Yeni takımı belli oldu

2020-2021 sezonunda Sivasspor forması giyen Tyler Boyd, geçtiğimiz sezon Çalımbay'ın çok istemesine rağmen Çaykur Rizespor'a gitmişti. O dönem konuya ilişkin açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör, "Beşiktaş'tan yana bir sıkıntı yok. Ama maalesef menajerler pek sıcak bakmadılar. Belki kafalarında başka düşünceleri vardı ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediler. Şu anda bir görüşme falan yok. Menajerleriyle ben de konuştum, onlar bekleyeceklerini ve Beşiktaş'tan ayrılmak istemediklerini söylediler. Biz de başka oyuncu aramaya başladık." diye konuşmuştu.