Spor yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi!

Her teknik adam da farklı dizilişleri seçip takımına uygulatabilir. Valerien İsmael de geldiğinden beri 3-4- 2-1 gibi bir formasyonla takımını oynatmaya çalışıyor. Buradaki problem üçlü savunma, dörtlü orta sahadan sonra ileride her maçta tek santrfor değil, yeri geldiğinde farklı şeyleri de bir teknik adam olarak denemeli. İki santrfor, Güven ve Batshuayi ile başlayıp arkada Ghezzal tercihi olabilirdi. Buradaki hücum koordinasyonlarını da yeri geldiğinde değiştirmesini de bilmeliydi.

Valerien'in geldiği günden beri Beşiktaş'ın geriye düştüğü maçlarda skoru değiştirmeyle ilgili saha içinde ciddi sıkıntı yaşayacağı da aşikardı. Bunun en büyük nedeni de top ayağındayken hücum çeşitliliği çok yetersiz, çok eli açık hücum eden bir takım. Bu temel sorunların ışığında Beşiktaş'ın ilk geldiği günden beri top rakipteyken pres ve topun kaptırıldığı yerdeki karşı presi bu oyun düzeninde çok iyi yaptığı oyunlar oldu. Ama bu pres anlayışında da eksikleri ilk günden beri devam da ediyor.