Cenk dönüyor mu?

Cenk Tosun'un İngiltere'deki kariyeri netleşmeye başladı. Everton, kontratı bu sezon sona erecek milli oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. İngiliz basını Cenk'in Richarlison ve Calvert-Lewin'den formayı almasının zor olduğu için bu kararın verildiğini belirtti.
CenkTosun'un İngiltere'deki kariyeri netleşmeye başladı. Everton, kontratı bu sezon sona erecek milli oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. İngiliz basını Cenk'in Richarlison ve Calvert-Lewin'den formayı almasının zor olduğu için bu kararın verildiğini belirtti. Ocak 2018'de Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan 30 yaşındaki forvet, 2021 kış transfer döneminde kiralık olarak yine siyah-beyazlı ekipte oynamıştı. Kartal'ın Cenk'le ilgili yaz transfer döneminde harekete geçebileceği konuşuluyor.