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Cenk dönüyor mu?

Cenk Tosun'un İngiltere'deki kariyeri netleşmeye başladı. Everton, kontratı bu sezon sona erecek milli oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. İngiliz basını Cenk'in Richarlison ve Calvert-Lewin'den formayı almasının zor olduğu için bu kararın verildiğini belirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Cenk dönüyor mu?
Cenk Tosun'un İngiltere'deki kariyeri netleşmeye başladı. Everton, kontratı bu sezon sona erecek milli oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. İngiliz basını Cenk'in Richarlison ve Calvert-Lewin'den formayı almasının zor olduğu için bu kararın verildiğini belirtti. Ocak 2018'de Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan 30 yaşındaki forvet, 2021 kış transfer döneminde kiralık olarak yine siyah-beyazlı ekipte oynamıştı. Kartal'ın Cenk'le ilgili yaz transfer döneminde harekete geçebileceği konuşuluyor.
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