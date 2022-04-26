Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Evinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçtan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta büyük bir üzüntü yaşanıyor. Avrupa hedefinden uzaklaşan siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynanacak Kayserispor maçını kazanıp moral bulmak istiyor. Kara-Kartal zorlu maçın hazırlıklarına teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 15:04
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Kasımpaşa ile oynanan maçta görev alan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından koordinasyon çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da transfer planları değişti! Beklenmedik karar...
Alman devi Beşiktaş'ın genç yıldızı için devrede! Rıdvan Yılmaz için İstanbul'a geldiler
Transfer için İstanbul'a geldiler! İşte o takım
Burak Elmas idari ibrasızlık davası açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Yeni takımı belli oldu
Transfer için İstanbul'a geldiler! İşte o takım
Maske yasağı kalktı mı?
TOKİ Bursa İnegöl sonuçları açıklandı mı? Çekiliş saat kaçta yapılacak | 2022 TOKİ Bursa kura çekımı
Eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor paylaşımlarıyla gündem oldu!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay Torrent tarihe tersten geçebilir! İşte o detay 15:15
Pjanic'ten G.Saray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi Pjanic'ten G.Saray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi 15:09
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları başladı 14:40
Göztepe'de yaprak dökümü! Göztepe'de yaprak dökümü! 14:35
M. City - R. Madrid maçı yayın bilgileri M. City - R. Madrid maçı yayın bilgileri 14:31
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Yeni takımı belli oldu Beşiktaş'a transfer müjdesi! Yeni takımı belli oldu 14:05
Daha Eski
Juventuslu Giorgio Chiellini'den veda! Resmen açıkladı Juventuslu Giorgio Chiellini'den veda! Resmen açıkladı 14:01
Transfer için İstanbul'a geldiler! İşte o takım Transfer için İstanbul'a geldiler! İşte o takım 13:56
Burak Elmas idari ibrasızlık davası açtı! Burak Elmas idari ibrasızlık davası açtı! 12:51
Barnsley - Blackpool maçı ne zaman? Barnsley - Blackpool maçı ne zaman? 11:28
Swansea City - Bournemouth maçı ne zaman? Swansea City - Bournemouth maçı ne zaman? 11:24
Güven Yalçın ve Ghezzal oruçlarını sahada açtı Güven Yalçın ve Ghezzal oruçlarını sahada açtı 11:15