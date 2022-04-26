Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası...

Ayrıca ligde kalan haftaların sayısı da 4'e düştü. Üstelik bu 4 maçtan biri de Fenerbahçe derbisi Bir de Adana Demir ve Alanya'nın Beşiktaş'tan 1 puan önde olması Kartal'ın işini iyice zorlaştırdı. Ayrıca ligde kalan haftaların sayısı da 4'e düştü. Üstelik bu 4 maçtan biri de Fenerbahçe derbisi Bir de Adana Demir ve Alanya'nın Beşiktaş'tan 1 puan önde olması Kartal'ın işini iyice zorlaştırdı.