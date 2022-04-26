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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Valerien Ismael yönetiminde çıktığı Kasımpaşa maçından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, bu sonuçla sezon sonunda hedeflediği Avrupa kupalarına katılma arzusundan bir hayli uzaklaştı. İşte detaylar ve Beşiktaş'ın kalan maçları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 09:11
Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası...

Yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş eskiye döndü! İsmael ile çıktığı ilk maçta Trabzon'a karşı mutlak üstün oynayan, ardından Alanya'yı gole boğan (4-1) siyah beyazlılar, geçen haftaki Giresun beraberliği ile hız kaybetmişti.

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası...

Pazartesi günün oynanan maçta ise Kasımpaşa karşısında hezimet yaşandı. Kendi sahası ve seyircisi önünde 3-0 mağlup olan Kara Kartallar, böylece son hedefini de zora sokmaya başladı.

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası...

ADANA VE ALANYA DA SIRADA
Süper Lig'e çoktan havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden siyah beyazlı takım, önüne son hedef olarak ilk 4'e girerek Avrupa'ya katılma hakkını koymuştu.

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası...

Ancak 4. sıradaki Başakşehir'in bu hafta kazanması ile puan farkı 6'ya yükseldi.

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası...

Ayrıca ligde kalan haftaların sayısı da 4'e düştü. Üstelik bu 4 maçtan biri de Fenerbahçe derbisi Bir de Adana Demir ve Alanya'nın Beşiktaş'tan 1 puan önde olması Kartal'ın işini iyice zorlaştırdı. Ayrıca ligde kalan haftaların sayısı da 4'e düştü. Üstelik bu 4 maçtan biri de Fenerbahçe derbisi Bir de Adana Demir ve Alanya'nın Beşiktaş'tan 1 puan önde olması Kartal'ın işini iyice zorlaştırdı.

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Kasımpaşa maçı sonrası...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Kayserispor - Beşiktaş
Beşiktaş - Fenerbahçe
Göztepe - Beşiktaş
Beşiktaş - Konyaspor

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