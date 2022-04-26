Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama! "Umarız bu sıkıntılar biter"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun zorlu bir süreçten geçtiği, sıkıntılı hadiselerin ve olayların yaşandığı bu sürecin umuyorum kısa sürede sonuçlanacağını bekliyorum. Bu süreci geçerken insanlar futbolun sağlıklı yönetildiğinden emin olmak istiyor. Umarız bu sıkıntılar biter.

Umarız Türk futbolunda herkes maçları izlerken adaletin ve vicdanın hakim olduğu süreç yaşarız."