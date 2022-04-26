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Avrupa da zorda!

Kartal, saha ve seyircisi önünde hezimet yaşadı. Avrupa’ya gitmek için şansını iyice zora soktu. Ligde kalan 4 haftada bir de derbi var.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Avrupa da zorda!

Yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş eskiye döndü! İsmael ile çıktığı ilk maçta Trabzon'a karşı mutlak üstün oynayan, ardından Alanya'yı gole boğan (4-1) siyah beyazlılar, geçen haftaki Giresun beraberliği ile hız kaybetmişti. Dün ise Kasımpaşa karşısında hezimet yaşandı. Kendi sahası ve seyircisi önünde 3-0 mağlup olan Kara Kartallar, böylece son hedefini de zora sokmaya başladı.

ADANA VE ALANYA DA SIRADA

Süper Lig'e çoktan havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden siyah beyazlı takım, önüne son hedef olarak ilk 4'e girerek Avrupa'ya katılma hakkını koymuştu. Ancak 4. sıradaki Başakşehir'in bu hafta kazanması ile puan farkı 6'ya yükseldi. Ayrıca ligde kalan haftaların sayısı da 4'e düştü. Üstelik bu 4 maçkan biri de Fenerbahçe derbisi Bir de Adana Demir ve Alanya'nın Beşiktaş'tan 1 puan önde olması Kartal'ın işini iyice zorlaştırdı.

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