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Aldırma Kartal

Beşiktaşlı taraftarlar son haftalarda takımlarına tam destek veriyordu. Siyah-beyazlılar, bu geleneği Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Mücadelenin ardından ise Teknik Direktör Valerien İsmael ve futbolcuları tribüne çağırarak 'Aldırma Kartal' bestesini birlikte söyleyerek takımlarına sahip çıktılar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Aldırma Kartal
Beşiktaşlı taraftarlar son haftalarda takımlarına tam destek veriyordu. Siyah-beyazlılar, bu geleneği Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. 30 bine yakın Beşiktaşlı taraftar, Vodafone Park'taki yerini aldı. Kasımpaşa mücadelesinde 90 dakika boyunca susmayan ve takımına yine tam destek veren siyah-beyazlı taraftarlar, arka arkaya yenilen gollerden sonra ise büyük üzüntü yaşadı. Mücadelenin ardından ise Teknik Direktör Valerien İsmael ve futbolcuları tribüne çağırarak 'Aldırma Kartal' bestesini birlikte söyleyerek takımlarına sahip çıktılar.
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