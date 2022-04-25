Valerien Ismael Beşiktaş Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN AÇIKLAMALARI:

Bugün, kaliteli bir rakiple oynuyoruz. Biz iyi durumdayız, evimizdeyiz, taraftarlarımız bugün yine bizi destekliyor. Kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İlk dakikadan itibaren kazanmak odaklı bir futbol oynayacağız.

Geniş bir kadromuz var. 1 aydır buradayım. Performans analizini yapıyoruz. Beşiktaş hala son şampiyon, bizde kalan maçlarımızı şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz.

Şu an sadece kendi A takıma değil akademiye de bakıyoruz. Oradan bizle kimler yaz kampında bulunabilir, hangi oyuncuları değerlendirebiliriz bunun analizini yapıyoruz.