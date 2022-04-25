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Valerien Ismael Beşiktaş Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 20:02
Valerien Ismael Beşiktaş Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE VALERIEN ISMAEL'İN AÇIKLAMALARI:

Bugün, kaliteli bir rakiple oynuyoruz. Biz iyi durumdayız, evimizdeyiz, taraftarlarımız bugün yine bizi destekliyor. Kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İlk dakikadan itibaren kazanmak odaklı bir futbol oynayacağız.

Geniş bir kadromuz var. 1 aydır buradayım. Performans analizini yapıyoruz. Beşiktaş hala son şampiyon, bizde kalan maçlarımızı şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz.

Şu an sadece kendi A takıma değil akademiye de bakıyoruz. Oradan bizle kimler yaz kampında bulunabilir, hangi oyuncuları değerlendirebiliriz bunun analizini yapıyoruz.

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