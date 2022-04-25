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Josef de Souza Beşiktaş Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0'lık skorla boyun eğdi. Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Josef de Souza zorlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 22:58
Josef de Souza Beşiktaş Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, 3-0 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOSEF'İN AÇIKLAMALARI:

Bugün Kasımpaşa özellikle ilk yarı çok iyi ve dikkatliydi. Biz ilk yarı resmen uyuduk. Bunları söylerken üzülüyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bizden daha iyiydi Kasımpaşa ve hak ederek kazandılar.

Yalnız hissetmedim, Pjanic bugün bana yeteri kadar yardımcı oldu. Bu sisteme alışmalıyız. Bugün kötüydük ve takım olarak kaybettik. İlk yarıdaki kötü performansımızı Kasımpaşa cezalandırdı. İkinci yarı daha iyiydik ama olmadı.

Taraftarlarımız bize inanılmaz destek oluyor, tüm çağrılarımıza dönüş yapıyorlar. Biz futbolcular olarak bu desteğin karşılığını sahada gösteremedik. Biz pes etmeyeceğiz ve devam edeceğiz. Onlardan tekrardan özür diliyoruz.

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