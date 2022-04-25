Beşiktaş'ta transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam

Beşiktaşlı olduğunu açıkça dile getiren Alanyaspor'un sol beki Tayfur Bingöl de kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan da Beşiktaş'a transfer olmak için hazır. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri bir hafta süre talep etti.