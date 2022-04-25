Beşiktaş'ta transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam

Beşiktaş'ta gelecek sezon rotasyonu geniş ve güçlü bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael ile siyah-beyazlı yönetimin sürekli dirsek temasında bulunduğu operasyonda somut adımlar atılmaya başlandı.
Beşiktaş'ta gelecek sezon rotasyonu geniş ve güçlü bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael ile siyah-beyazlı yönetimin sürekli dirsek temasında bulunduğu operasyonda somut adımlar atılmaya başlandı.
Yeni sezonda sahadaki yabancı sayısının 7'ye inecek olması sebebiyle yerli isimlere ağırlık veren Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, temasta olduğu isimlerle anlaşmayı yapmak için takımda sözleşme görüşmelerine devam edilen oyuncuların durumunu bekliyor.
Türkiye'nin haberine göre; Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Mustafa Eskihallaç'la her konuda anlaşıldı. Transferde Malatyaspor'un isteyeceği bonservis bedeli belirleyici olacak.
Beşiktaşlı olduğunu açıkça dile getiren Alanyaspor'un sol beki Tayfur Bingöl de kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan da Beşiktaş'a transfer olmak için hazır. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri bir hafta süre talep etti.
Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı da Beşiktaş'a gitmek için kulübünden kolaylık bekliyor.
Ligden düşen Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar da Ghezzal'ın yedeği olarak düşünülüyor. 28 yaşındaki oyuncu ailesinin de isteği üzerine siyah beyazlı formayı giymeyi çok arzuluyor.