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Beşiktaş'ta transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam

Son dakika spor haberi: Transferde yerli isimlere ayrı bir önem veren Beşiktaş'ta imzalar üst üste atılacak. Sözleşmesi bitecek olan birçok isimle vedalaşmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, performanslarıyla Süper Lig'e damga vuran 5 yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Oyuncularla bir süredir devam eden görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Kulüpleriyle temaslar sürüyor. Beşiktaş'a transfer olmaya hazır olan 5 futbolcu da transferin bir an önce neticelenmesini bekliyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:01
Beşiktaş'ta transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam

Beşiktaş'ta gelecek sezon rotasyonu geniş ve güçlü bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael ile siyah-beyazlı yönetimin sürekli dirsek temasında bulunduğu operasyonda somut adımlar atılmaya başlandı.

Beşiktaş'ta transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam

Yeni sezonda sahadaki yabancı sayısının 7'ye inecek olması sebebiyle yerli isimlere ağırlık veren Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, temasta olduğu isimlerle anlaşmayı yapmak için takımda sözleşme görüşmelerine devam edilen oyuncuların durumunu bekliyor.

Beşiktaş'ta transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam

Türkiye'nin haberine göre; Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Mustafa Eskihallaç'la her konuda anlaşıldı. Transferde Malatyaspor'un isteyeceği bonservis bedeli belirleyici olacak.

Beşiktaş'ta transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam

Beşiktaşlı olduğunu açıkça dile getiren Alanyaspor'un sol beki Tayfur Bingöl de kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Beşiktaş'ta transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan da Beşiktaş'a transfer olmak için hazır. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri bir hafta süre talep etti.

Beşiktaş'ta transfer şov! 5 yıldız ile anlaşma tamam

Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı da Beşiktaş'a gitmek için kulübünden kolaylık bekliyor.

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