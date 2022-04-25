BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber!

Yeni sezon öncesi transferde en büyük hedef olarak Alexander Sörloth'u belirleyen Beşiktaş'a İspanya'dan müjde geldi.
Sezon başında Norveçli forveti kiralık olarak kadrosuna katan Sociedad'ın 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Leipzig'e resmen bildirdiği öğrenildi.
Yaşanan bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi girişimlerine hız verdi. Siyah-Beyazlılar'ın İspanya'dan ayrılacağı kesinleşen Sörloth için ilk olarak Leipzig'e 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifini yapacağı belirlendi.