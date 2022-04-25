BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber!

Takvim'in haberine göre; yeni sezonda yıldız futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Alman kulübünün kesin olarak satış kararı aldığı ve bu teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.

2019-20 sezonunda Trabzon formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşadıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Sörloth, Real Sociedad formasıyla 39 maçta sadece 6 gol atabildi. Ancak Beşiktaş yönetimi, Norveçli futbolcunun Türkiye'de yeniden çıkışa geçip eski günlerine döneceğini düşünüyor.