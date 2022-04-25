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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bir süre önce gündemine aldığı Alexander Sörloth için Leipzig ile temasa geçmeye karar verdi. Siyah-beyazlıların, Alman ekibinin gözden çıkardığı Norveçli golcü için teklif edeceği rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber!

Yeni sezon öncesi transferde en büyük hedef olarak Alexander Sörloth'u belirleyen Beşiktaş'a İspanya'dan müjde geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber!

Sezon başında Norveçli forveti kiralık olarak kadrosuna katan Sociedad'ın 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Leipzig'e resmen bildirdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber!

Yaşanan bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetimi girişimlerine hız verdi. Siyah-Beyazlılar'ın İspanya'dan ayrılacağı kesinleşen Sörloth için ilk olarak Leipzig'e 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifini yapacağı belirlendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber!

Takvim'in haberine göre; yeni sezonda yıldız futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Alman kulübünün kesin olarak satış kararı aldığı ve bu teklife sıcak bakabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber!

2019-20 sezonunda Trabzon formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşadıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Sörloth, Real Sociedad formasıyla 39 maçta sadece 6 gol atabildi. Ancak Beşiktaş yönetimi, Norveçli futbolcunun Türkiye'de yeniden çıkışa geçip eski günlerine döneceğini düşünüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alexander Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber!

Almanya ve İspanya'da aradığını bulamayan Sörloth'un da Beşiktaş'a transfer olmak istediği gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcunun Lepizig'le 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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