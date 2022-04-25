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Beşiktaş Kasımpaşa maçı sonrası Valerien Ismael'den mağlubiyet yorumu! "Larin'in kaçırdığı gol maçın özeti gibiydi"

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Ismael, "Çok büyük hatalar yaptık, bu hatalar bizim ivmelenmemizi engelledi. Son dakikalarda Larin'in kaçırdığı gol maçı özeti gibiydi. Çok çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 23:10 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 23:20
Beşiktaş Kasımpaşa maçı sonrası Valerien Ismael'den mağlubiyet yorumu! "Larin'in kaçırdığı gol maçın özeti gibiydi"

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

Çok büyük hatalar yaptık, bu hatalar bizim ivmelenmemizi engelledi. Son dakikalarda Larin'in kaçırdığı gol maçı özeti gibiydi. Çok çok üzgünüz. Bu hataları yapamayız, bu hatalarda sonra oyuna dönmek çok zor. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bizim için çok zor bir gece oldu.

Taraftarımız bize inanılmaz destek gösterdi. İnanılmaz bir taraftarımız var. Bu sevgiye ve desteğe performans ve gol ile karşılık vermemiz gerekiyor. Hepimiz çok üzgünüz ama başımızı dik tutup, önümüzdeki hafta pazar günü bir maçımız var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız.

Kazanmak için gol atmamız gerekiyor. Fırsatlar bulduk ancak bunları değerlendiremedik. Bir golümüz var ofsayttan iptal edilen. Hücumda daha fazla acımasız olmamız gerekiyor. Fırsatlar bulunca da bu pozisyonları gole çevirmeliyiz

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