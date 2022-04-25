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BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda | BJK maçı canlı izle

Beşiktaş ile Kasımpaşa bu akşam Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş, Avrupa için şansını zorlayacak. Son dönemde maçlardaki istikrarlı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa ise maçın galibi olmak için mücadele edecek. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 19:28 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 19:31
⚽BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda | BJK maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI İZLE Kara kartal sahasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Çıktığı son maçlarda yüksek performans gösteren Kasımpaşa ile 38. kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın Avrupa hayalleri için siyah beyazlı taraftarlar nefeslerini tutacak. Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ouanes, Muleka

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 20.30'da Vodafone Park'ta başlayacak. Yasin Kol'un hakemliğinde oynanacak maç, beIN SPORTS HD1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

WELINTON GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü

DEVRE SONU UYARISI

Ismael ve ekibi, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlerken futbolculara da aktarıldı. Paşa'nın ligin en formda ekiplerinden biri olduğuna dikkat çekip buna karşın ilk yarının sonlarında zaafiyet yaşandığı tespit edildi. 31 ve 45. dakikalar arasın ligin en çok gol yiyen 2. ekibi olan Paşa'nın bu bölümde 12 gol yediğine vurgu yapılıdı, ve 'son düdüğe kadar mücalede edin' denildi.

38. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karpışacak.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. Beşiktaş'ın 78 golüne, Paşa 39 golle cevap verdi.

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