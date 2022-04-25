Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş karar! İşte Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş karar! İşte Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Avrupa kupaları hedefi için 3 puan isteyen siyah-beyazlılar, Valerien İsmael’le ikinci galibiyetini hedefliyor. Zorlu mücadele öncesi Ismael, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den flaş karar! İşte Kartal'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Yeni hocası İsmael ile çıkış yakalayan Kartal, Avrupa hedefine ulaşmak için bugünkü maçtan 3 puanla ayrılmak amacında. Geçen haftaki Giresun beraberliği ile bu hedefinde yara alan Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle yoluna devam etmek istiyor. Fakat siyah-beyazlıların bu sezon deplasman gibi iç saha grafiği de pek olumlu sinyaller vermiyor

WELINTON GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü

DEVRE SONU UYARISI
Ismael ve ekibi, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlerken futbolculara da aktarıldı. Paşa'nın ligin en formda ekiplerinden biri olduğuna dikkat çekip buna karşın ilk yarının sonlarında zaafiyet yaşandığı tespit edildi. 31 ve 45. dakikalar arasın ligin en çok gol yiyen 2. ekibi olan Paşa'nın bu bölümde 12 gol yediğine vurgu yapılıdı, ve 'son düdüğe kadar mücalede edin' denildi.

38. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karpışacak.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. Beşiktaş'ın 78 golüne, Paşa 39 golle cevap verdi.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Ouannes, Spajic, Eren, Hadergjonaj, Donk, Hajradinovic, Doğucan, Fall, Umut, Muleka

DİĞER
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kumsal pozuna karın kasları damga vurdu! "Bu nasıl anne?"
Yiğit Marcus Aral’la olaylı ilişkisine nokta koyan Şevval Şahin gönlünü genç iş insanı Burak Ateş'e kaptırdı
Fırtına Abdullah Avcı ile şahlandı
Toroğlu'dan sert sözler! "Felaket ve rezalet"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber!
Beşiktaş Okay'la anlaştı! İşte sözleşme detayları
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Kadir suresinin anlamı ve fazileti nedir?
EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inaki Pena unutuldu Inaki Pena unutuldu 06:29
Galatasaray'da Rumenler ıskartada Galatasaray'da Rumenler ıskartada 06:28
İrfan Can Kahveci'den ilginç paylaşım! İrfan Can Kahveci'den ilginç paylaşım! 06:24
Arayışta sona gelindi! Anlaşma sağlandı Arayışta sona gelindi! Anlaşma sağlandı 01:08
Toroğlu'dan sert sözler! "Felaket ve rezalet" Toroğlu'dan sert sözler! "Felaket ve rezalet" 01:01
Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber! Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber! 00:54
Daha Eski
Çakar'dan flaş G.Saray yorumu! "Dan dun oynadı" Çakar'dan flaş G.Saray yorumu! "Dan dun oynadı" 00:42
Pulgar'ın müdahalesi penaltı mı? Toroğlu açıkladı Pulgar'ın müdahalesi penaltı mı? Toroğlu açıkladı 00:40
Toroğlu'dan flaş Hamamcıoğlu iddiası! "Bunu yapandan başkan mı olacak?" Toroğlu'dan flaş Hamamcıoğlu iddiası! "Bunu yapandan başkan mı olacak?" 00:39
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! 00:38
Torrent: Hiç memnun değilim Torrent: Hiç memnun değilim 00:37
Aslan İzmir'de Kerem'le kükredi! Aslan İzmir'de Kerem'le kükredi! 00:37