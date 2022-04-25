BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz için 2 Alman ekibi karşı karşıya

İki Alman ekibi Frankfurt ve Hoffenheim, 20 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'la temas kurdu. Kısa süre içerisinde resmi teklif yapılacak ve pazarlıklar başlayacak. Frankfurt bir adım önde
İki Alman ekibi Frankfurt ve Hoffenheim, 20 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'la temas kurdu. Kısa süre içerisinde resmi teklif yapılacak ve pazarlıklar başlayacak. Frankfurt bir adım önde
Bu sezon performansı ile takımın vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz için Alman kulüpleri atağa kalktı.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş ile 2023 Haziran ayına kadar kontratı bulunan oyuncuyu Fransız ve Alman ekipleri yakın takibini sürdürürken Panzerler vites yükseltti ve 2 takım, Kartal'la temasa geçti.
Geçtiğimiz sezon Stuttgart, Rıdvan için nabız yoklarken bu sezon ise Eintracht Frankfurt ve Hoffenheim masada.
Yönetim, oyuncu için tekliflere açık olduklarını belirtip transferin yolunu açtı.
E.Frankfurt'un futbol direktörü Ben Manga'nın ısrarla istediği oyuncu için yakın bir zamanda Beşiktaş'a resmi teklifi yapacağı öğrenildi.
Hoffenheim cephesi ise sol bekleri David Raum'u Juventus'a satması halinde yerini Rıdvan Yılmaz ile doldurmak istiyor.