BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz için 2 Alman ekibi karşı karşıya

İki Alman ekibi Frankfurt ve Hoffenheim, 20 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'la temas kurdu. Kısa süre içerisinde resmi teklif yapılacak ve pazarlıklar başlayacak. Frankfurt bir adım önde

Bu sezon performansı ile takımın vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz için Alman kulüpleri atağa kalktı.