Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz için 2 Alman ekibi karşı karşıya

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz için 2 Alman ekibi karşı karşıya

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Rıdvan Yılmaz için Alman ekinin resmi teklif yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz için Alman ekibi devrede

İki Alman ekibi Frankfurt ve Hoffenheim, 20 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'la temas kurdu. Kısa süre içerisinde resmi teklif yapılacak ve pazarlıklar başlayacak. Frankfurt bir adım önde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz için Alman ekibi devrede

Bu sezon performansı ile takımın vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz için Alman kulüpleri atağa kalktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz için Alman ekibi devrede

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş ile 2023 Haziran ayına kadar kontratı bulunan oyuncuyu Fransız ve Alman ekipleri yakın takibini sürdürürken Panzerler vites yükseltti ve 2 takım, Kartal'la temasa geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz için Alman ekibi devrede

Geçtiğimiz sezon Stuttgart, Rıdvan için nabız yoklarken bu sezon ise Eintracht Frankfurt ve Hoffenheim masada.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz için Alman ekibi devrede

Yönetim, oyuncu için tekliflere açık olduklarını belirtip transferin yolunu açtı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz için Alman ekibi devrede

E.Frankfurt'un futbol direktörü Ben Manga'nın ısrarla istediği oyuncu için yakın bir zamanda Beşiktaş'a resmi teklifi yapacağı öğrenildi.

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