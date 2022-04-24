Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sol bek operasyonu! Rıdvan Yılmaz'ın yerine...

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sol bek operasyonu! Rıdvan Yılmaz'ın yerine...

Son dakika spor haberi: Sözleşmesi bitecek birçok oyuncuya veda etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta mevcut oyunculara gelecek teklifler de değerlendirmeye alınacak. Siyah-beyazlıların genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz gösterdiği performansla göz kamaştırırken Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Özellikle İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın yakından ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcunun ayrılık ihtimaline karşı sol bek arayışları hız kazandı. Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'de forma giyen iki ismi listesine aldı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 09:46
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sol bek operasyonu! Rıdvan Yılmaz'ın yerine...

Bu sezon istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sol bek operasyonu! Rıdvan Yılmaz'ın yerine...

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrltusunda hareket edecek olan siyah-beyazlılar birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sol bek operasyonu! Rıdvan Yılmaz'ın yerine...

Kara Kartal, Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Rıdvan Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı önceliklerden birini sol bek transferine verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sol bek operasyonu! Rıdvan Yılmaz'ın yerine...

Bonservisi Başakşehir'de olan Cemali Sertel'in (22) sözleşmesi ise seneye bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sol bek operasyonu! Rıdvan Yılmaz'ın yerine...

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 30 maça çıkan Tayfur Bingol, 4 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sol bek operasyonu! Rıdvan Yılmaz'ın yerine...

Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Cemali Sertel ise 30 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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