TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sol bek operasyonu! Rıdvan Yılmaz'ın yerine...

Bu sezon istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Bu sezon istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrltusunda hareket edecek olan siyah-beyazlılar birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor.
Kara Kartal, Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Rıdvan Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşı önceliklerden birini sol bek transferine verdi.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, Süper Lig'de top koşturan iki ismi gündemine aldı.
Beşiktaş'ta Rıdvan giderse sol bek takviyesi için öne çıkan iki isim Cemali Sertel ve Tayfur Bingöl oldu.
Alanyaspor ile 3 senelik sözleşmesi bulunan Tayfur, "Beşiktaş'a gitmek hayalim" dedi.
Bonservisi Başakşehir'de olan Cemali Sertel'in (22) sözleşmesi ise seneye bitiyor.
Bu sezon Alanyaspor formasıyla 30 maça çıkan Tayfur Bingol, 4 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Cemali Sertel ise 30 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.