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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! İşte o teklif

Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Rıdvan Yılmaz'a İngiliz devi Tottenham talip oldu. Antonio Conte'nin çalıştırdığı İngilizlerin, 20 yaşındaki milli sol bek için Beşiktaş'a 8 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! İşte o teklif
Beşiktaş camiasının göz bebeklerinden Rıdvan Yılmaz için dev talip.. duhuliye.com'un haberine göre genç futbolcuyu Premier Lig ekibi Tottenham yakından takip ederken, İngilizler milli sol bek oyuncusu için kesenin ağzını açıyor. 20 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden İngiliz yetkililerin, Beşiktaş'ın kapısını 8 milyon Euro'luk teklifle çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Beşiktaş teklifi kabul ederse bu transfer Tottenham'ın tarihindeki en pahalı 2. sol bek transferi olacak.
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