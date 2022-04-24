Beşiktaş Okay Yokuşlu'yla anlaştı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş yeni sezonun transferlerinden birini daha gerçekleştirdi. Bu iddia İspanyol basınından geldi. Sörloth transferi için İspanya'ya giden Ceyhun Kazancı'nın Okay Yokuşlu için de bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. İspanyollara göre sadece görüşme olmadı, Beşiktaş, milli oyuncu ile anlaşmaya bile vardı. Toto Fichajes'in haberine göre Okay, Getafe'ye Ocak ayında yıldız takviyesi olarak geldi. Celta Vigo kulübü 1 senelik daha anlaşması olan oyuncuyu nakit paraya satmayı istiyor.

GETAFE ALMAK İSTEMEDİ

Ara transferde Getafe'ye giden 28 yaşındaki milli oyuncu Okay da yeniden kiralanmak yerine bonservisiyle bir takıma gitmek istiyor. Kiralık oynadığı Getafe kulübü, oyuncunun bonservisini istemediğini henüz iletmedi. İspanyol basını, sezon sonunda Celta'dan ayrılacak olan Türk orta saha oyuncusunun hizmetlerini devralacak kulüp Beşiktaş olacağı konusunda ısrarcı. Beşiktaş, üç yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki ön libero ile anlaştı. Celta'nın kasasına bu satıştan 3.5 milyon euro girecek.