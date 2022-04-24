BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

Umarım Emirhan İlkhan, Berkay Vardar, Kerem Kalafat gibi ellerine geçen fırsatı iyi değerlendirirler. Geçtiğimiz hafta şanssız şekilde yan bağlarından sakatlanan 17 yaşındaki Demir Ege Tıknaz'a da mesajım var; iyileşip, ardından büyük patlama yapacağına inanıyorum. Yeter ki moralini yüksek tut.
İKİ SÜPER YETENEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Türk ve yabancı oyuncu transferinde genç ve geleceği olan yıldızları yakın takibe aldığını duyuyorum ve buna çok seviniyorum.
Daha önce de yazdım; Bodrumspor'da forma giyen Adem Türk, Beşiktaş'ın geleceği için çok iyi bir transfer olabilir. Son haftalarda büyük çıkış yapan Altınordu'nun 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Feyttullah Gürlük'ü de takibime aldım. Çok hızlı ve bileklerini çok kullanabilen bir yetenek.