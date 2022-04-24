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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sıralamayı yakalayaman Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezonun planlamasını yaparken Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da siyah-beyazlılara iki oyuncu önerdi. İşte o yazı... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 08:07
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

SİNAN VARDAR - TRANSFER ROTASI

Yazılarımda zaman zaman Beşiktaşlı futbolcu kardeşlerimi eleştiriyorum. Kalp kırmamaya çalışıyorum ama oynadıkları formanın da hakkını vermelerini istemem, Beşiktaş'ı çok sevmemdendir. Futbolun içinde 50 yılını vermiş biri olarak bazı şeyleri söylemem konusunda kendimi sorumlu hissediyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'i çok sevdi. Fransız teknik adam ve getirdiği yeni sistem camiaya heyecan getirdi. Bu takım başarısı için çok önemli. Beşiktaş, gelecek sezon için nokta transferlere imza atmalı. Kim kalacak, kim gidecek çok iyi tespit edilmeli.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

DAHA İYİSİ BULUNMALI

Bu çok önemli ama futbolunun olmazsa olmazı tabii ki de savunma... Beşiktaş'ın 3-4-3 sisteminde savunma oyuncularının hata yapma lüksü yok. O yüzden savunmaya önemli iki takviye şart. Orta sahada çok oyunu her iki yönüyle oynayabilen çok güçlü bir oyuncuya ihtiyaç var. Satın alma opsiyonu 1.8 milyon euro olan Can Bozdoğan'ın takımda kalacağı belirtiliyor. Bence daha iyisi bulunmalı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

Güven için 3 sezondur aynı şeyi söylüyorum; "Beşiktaş'ın oyuncusu değil!"... Golcü transferi için Cenk Tosun-Sörloth isimlerini duyuyorum. İkisine de 'hayır' demem ama Ismael'in forvet transferinde sürprize imza atacağını düşünüyorum. Tabii bunları konuşurken Beşiktaş'ın borç rakamının da 5.2 milyar TL'ye yükseldiğinin altını çizmek gerek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

Geçenlerde Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ile uzun uzadıya telefonda konuştuk. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik durumda bir yandan kulübü ayakta tutmakta çabalarken diğer yandan da gelecek sezon şampiyon kadronun transferi için uğraş veriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

GENÇLERE İNANALIM

Tabii ki yeni sezonda Beşiktaş'ın en büyük kozları öz kaynaktan çıkan gençler olacak. Bakmayın bazı çokbilmiş yorumculara; ben kalecimiz Ersin Destanoğlu'na çok güveniyorum. Rıdvan'la birlikte gelecek sezonun da yıldızları olacaklar. Eğer Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmek isterlerse de Beşiktaş'ın kasasını dolduracakları için de mutlu olurum. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar Saatçı'nın da takımda kalmasını istiyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

Umarım Emirhan İlkhan, Berkay Vardar, Kerem Kalafat gibi ellerine geçen fırsatı iyi değerlendirirler. Geçtiğimiz hafta şanssız şekilde yan bağlarından sakatlanan 17 yaşındaki Demir Ege Tıknaz'a da mesajım var; iyileşip, ardından büyük patlama yapacağına inanıyorum. Yeter ki moralini yüksek tut.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

İKİ SÜPER YETENEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Türk ve yabancı oyuncu transferinde genç ve geleceği olan yıldızları yakın takibe aldığını duyuyorum ve buna çok seviniyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

Daha önce de yazdım; Bodrumspor'da forma giyen Adem Türk, Beşiktaş'ın geleceği için çok iyi bir transfer olabilir. Son haftalarda büyük çıkış yapan Altınordu'nun 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Feyttullah Gürlük'ü de takibime aldım. Çok hızlı ve bileklerini çok kullanabilen bir yetenek.

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