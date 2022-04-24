BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a iki transfer önerisi!

Yazılarımda zaman zaman Beşiktaşlı futbolcu kardeşlerimi eleştiriyorum. Kalp kırmamaya çalışıyorum ama oynadıkları formanın da hakkını vermelerini istemem, Beşiktaş 'ı çok sevmemdendir. Futbolun içinde 50 yılını vermiş biri olarak bazı şeyleri söylemem konusunda kendimi sorumlu hissediyorum.

Beşiktaş , yeni teknik direktörü Valerien Ismael 'i çok sevdi. Fransız teknik adam ve getirdiği yeni sistem camiaya heyecan getirdi. Bu takım başarısı için çok önemli. Beşiktaş, gelecek sezon için nokta transferlere imza atmalı. Kim kalacak, kim gidecek çok iyi tespit edilmeli.

DAHA İYİSİ BULUNMALI

Bu çok önemli ama futbolunun olmazsa olmazı tabii ki de savunma... Beşiktaş'ın 3-4-3 sisteminde savunma oyuncularının hata yapma lüksü yok. O yüzden savunmaya önemli iki takviye şart. Orta sahada çok oyunu her iki yönüyle oynayabilen çok güçlü bir oyuncuya ihtiyaç var. Satın alma opsiyonu 1.8 milyon euro olan Can Bozdoğan'ın takımda kalacağı belirtiliyor. Bence daha iyisi bulunmalı.