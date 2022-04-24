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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a veto!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezonun kadro kurma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Ozan Tufan'ın geldiği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kurmayların, bu transferi veto ettiği ortaya çıktı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 10:15
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a veto!

Ozan Tufan'ın adı Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından Beşiktaş ile anılıyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a veto!

Sabah'ta yer alan habere göre milli futbolcunun transferi için siyah-beyazlıların herhangi bir girişimi yok.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a veto!

Kulübün transferden sorumlu kurmayları, tecrübeli oyuncunun teknik direktör Valerien Ismael'in oyun planına uygun olmadığı görüşünde.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a veto!

Fransız çalıştırıcının ağır antrenmanlarını ve maç içerisindeki temposunu kaldırabileceği düşünülmeyen Ozan ile ilgili teknik heyetin de bir talebinin olmadığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a veto!

Ozan Tufan bu sezon Süper Lig'de şans bulduğu 6 karşılaşmada skor üretemedi.

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