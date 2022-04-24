BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a veto!

Ozan Tufan'ın adı Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından Beşiktaş ile anılıyordu.
Ozan Tufan'ın adı Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından Beşiktaş ile anılıyordu.
Sabah'ta yer alan habere göre milli futbolcunun transferi için siyah-beyazlıların herhangi bir girişimi yok.
Kulübün transferden sorumlu kurmayları, tecrübeli oyuncunun teknik direktör Valerien Ismael'in oyun planına uygun olmadığı görüşünde.
Fransız çalıştırıcının ağır antrenmanlarını ve maç içerisindeki temposunu kaldırabileceği düşünülmeyen Ozan ile ilgili teknik heyetin de bir talebinin olmadığı belirtildi.
Ozan Tufan bu sezon Süper Lig'de şans bulduğu 6 karşılaşmada skor üretemedi.