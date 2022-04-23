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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da stopere iki aday birden! Abdülkerim Bardakçı ve Koray Günter...

Gelecek sezon savunmaya birden fazla takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta rota iki isme çevrildi. Siyah-beyazlılar, stoper mevkii için Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ya da Verona'da forma giyen Koray Günter’den birini transfer etmeyi düşünüyor. Kartal'a Kaan Ayhan ise kötü haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da stopere iki aday birden! Abdülkerim Bardakçı ve Koray Günter...

Beşiktaş'ta savunma üçlüsü için rota yerli adaylara çevirmiş durumda. Siyah-beyazlılar Vida'nın takımda kalması durumunda yerli 1 takviye yaparak bu bölgesini güçlendirecek, Vida giderse aynı bölgeye bir de kaliteli yabancı alınacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da stopere iki aday birden! Abdülkerim Bardakçı ve Koray Günter...

Yerli adaylar arasında Abdülkerim bardakçı ile Koray Günter listenin ilk sırasında yer alan isimler. Abdülkerim Bardakçı için siyah-beyazlılar 1.5-2 milyon euro bonservisi gözden çıkarırken, Konyaspor rakamı yetersiz buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da stopere iki aday birden! Abdülkerim Bardakçı ve Koray Günter...

Verona'da forma giyen 27 yaşındaki Koray Günter için de belirlenen rakam bu seviyelerde olurken, 1 senelik daha sözleşmesi bulunan oyuncu için İtalyan ekibiyle görüşmeler sürüyor.

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