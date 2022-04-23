BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da stopere iki aday birden! Abdülkerim Bardakçı ve Koray Günter...

Beşiktaş'ta savunma üçlüsü için rota yerli adaylara çevirmiş durumda. Siyah-beyazlılar Vida'nın takımda kalması durumunda yerli 1 takviye yaparak bu bölgesini güçlendirecek, Vida giderse aynı bölgeye bir de kaliteli yabancı alınacak.

Yerli adaylar arasında Abdülkerim bardakçı ile Koray Günter listenin ilk sırasında yer alan isimler. Abdülkerim Bardakçı için siyah-beyazlılar 1.5-2 milyon euro bonservisi gözden çıkarırken, Konyaspor rakamı yetersiz buldu.