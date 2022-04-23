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Okay Yokuşlu Beşiktaş'a! Sözleşme detayları belli oldu

Son dakika spor haberi: Transferde yerli isimlere ayrı bir önem veren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar, İspanya La Liga'da forma giyen A Milli yıldız Okay Yokuşlu ile anlaşmaya vardı. Sezon sonunda Celta Vigo'dan ayrılacak olan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a imza atacağı belirtildi. Yıldız ismin sözleşme detayları da netleşmeye başladı. İşte yaşanan flaş gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 12:18 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 12:18
Okay Yokuşlu Beşiktaş'a! Sözleşme detayları belli oldu

3 YILLIK İMZA!
todofichajes'in haberine göre; Sezon sonunda Celta Vigo'dan ayrılacak olan Okay Yokuşlu, Beşiktaş'a transfer olacak. Yıldız futbolcunun, 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Okay Yokuşlu Beşiktaş'a! Sözleşme detayları belli oldu

CELTA'NIN BEKLENTİSİ 3.5 MİLYON EURO!
Söz konusu haberde, Beşiktaş ile Okay Yokuşlu arasında anlaşma sağlandığının altı çizildi ve Celta Vigo'nun bonservis beklentisinin 3.5 milyon euro olduğu bildirildi.

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