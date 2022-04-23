Okay Yokuşlu Beşiktaş'a! Sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş bir süredir uğraş verdiği Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş bir süredir uğraş verdiği Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaştı.
Bonservisi Celta Vigo'da olan ve Getafe'de kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu'nun takımda devam etmek istememesi üzerine Getafe yönetiminin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi.
YENİ ADRESİ TÜRKİYE!
Celta Vigo'nun gelecek planları arasında yer almayan Okay Yokuşlu'nun yeni adresinin Türkiye olacağı öne sürüldü.
3 YILLIK İMZA!
todofichajes'in haberine göre; Sezon sonunda Celta Vigo'dan ayrılacak olan Okay Yokuşlu, Beşiktaş'a transfer olacak. Yıldız futbolcunun, 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
CELTA'NIN BEKLENTİSİ 3.5 MİLYON EURO!
Söz konusu haberde, Beşiktaş ile Okay Yokuşlu arasında anlaşma sağlandığının altı çizildi ve Celta Vigo'nun bonservis beklentisinin 3.5 milyon euro olduğu bildirildi.