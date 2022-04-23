Haberler Beşiktaş Josef: Size çok ihtiyacımız var

Josef: Size çok ihtiyacımız var

Beşiktaşlı Josef de Souza, twitter'dan yaptığı paylaşımla siyah beyazlı taraftarlara seslendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Josef: Size çok ihtiyacımız var
Beşiktaşlı Josef de Souza, twitter'dan yaptığı paylaşımla siyah beyazlı taraftarlara seslendi: "Çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Siz taraftarlarımızı maçlara çok harika bir sezon geçirdiğimiz ya da sizin stadı doldurmanızı hak ettiğimizi düşünerek çağırmıyorum. Aslında durum tam tersi; çok kötü bir sezon geçiriyoruz ama beş maçımız daha var ve sizin desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Sahada işler yolunda gitmediğinde bizim için itici güç olup galibiyete daha çok inanmamızı sağlıyorsunuz. Bu yüzden stada gelmenizi istiyorum, hak ettiğimiz için değil; size ihtiyacımız olduğu için."
DİĞER
Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi?
Aşkları sürekli hüsranla biten Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Sörloth'a hocasından Beşiktaş çağrısı!
Şampiyonluk için son dönemeç
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'da stopere iki aday birden!
Sörloth'a hocasından Beşiktaş çağrısı!
23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ | Resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri, Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözleri...
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
23 NİSAN MESAJLARI 2022!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Larin'in menajerinden flaş transfer açıklaması! Larin'in menajerinden flaş transfer açıklaması! 01:17
Toroğlu F.Bahçe'nin ilk penaltısını değerlendirdi! Toroğlu F.Bahçe'nin ilk penaltısını değerlendirdi! 01:17
Toroğlu'dan Baiano'ya flaş sözler! "Takımını böyle satarsın" Toroğlu'dan Baiano'ya flaş sözler! "Takımını böyle satarsın" 01:16
İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı 01:16
F.Bahçe'de Crespo depremi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe'de Crespo depremi! Resmi açıklama geldi 01:16
F.Bahçe'ye Şilili golcü! F.Bahçe'ye Şilili golcü! 01:15
Daha Eski
Kartal Rize maçının ardından konuştu! Kartal Rize maçının ardından konuştu! 01:15
Serdar Dursun'dan hat-trick yorumu! "Şans yanımızdaydı" Serdar Dursun'dan hat-trick yorumu! "Şans yanımızdaydı" 01:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:15
F.Bahçe'den gol yağmuru! F.Bahçe'den gol yağmuru! 01:15
F.Bahçe'nin yıldızı Gaziantep maçında yok! F.Bahçe'nin yıldızı Gaziantep maçında yok! 01:15
Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kazandı! Fenerbahçe uzatmalarda penaltı kazandı! 01:14