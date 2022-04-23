Ersin&Rıdvan’da karar yönetimin

Beşiktaş'ın iki genç yıldızı Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı yönetimin alacağı kararı bekliyor. İki oyuncuya da Avrupa'dan teklifler olduğu biliniyor. Almanya ve Belçika kulüplerinin istediği Rıdvan için 4.5-5 milyon euro, Fransız kulüplerinin istediği Ersin için ise 7 milyon euro'luk teklifler yönetimin masasına geldi. Ancak Beşiktaş yönetimi bu rakamların daha yükselmesini beklerken, istenilen fiyatlara gelinirse genç oyuncular önümüzdeki sezon Avrupa kulüplerinde formalarını terletecek.