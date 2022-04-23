Bozdoğan için pazarlık sürüyor

Siyah-beyazlı yönetim yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Can Bozdoğan için pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın Schalke'den kiraladığı genç yıldız için 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu bir anlaşma bulunuyor.
Siyah-beyazlı yönetim yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği Can Bozdoğan için pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın Schalke'den kiraladığı genç yıldız için 1.8 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu bir anlaşma bulunuyor. Siyah-beyazlılar Mayıs sonuna kadar bu parayı öderse Can'ı alabilecek. Ancak yönetimin Alman ekibiyle rakamın 1 milyon euro'ya indirilmesi için sıkı bir pazarlığa girdiği ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.