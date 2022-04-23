BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a İngiltere'den dev talip!

İngiliz basını Rıdvan'ın sol orta sahada da oynayabildiğini ve çok yönlülüğü ile kanat bek kullanmayı seven Conte'ye kesinlikle hitap edeceğini özellikle belirtti.

Bu arada İngiliz basınında Tottenham'ın Rıdvan Yılmaz dışında Kasımpaşa'nın sol beki eren Eren Elmalı ile de ilgilendiği ve listesinde yer aldığı da belirtildi. Rıdvan Yılmaz'a daha önce Alman Stuttgart ile Fransız Lyon kulübü de talip olmuştu.