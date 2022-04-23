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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a İngiltere'den dev talip!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz performansı ile Avrupa'da dev kulüplerin radarına girmeyi başardı. Genç futbolcu için daha önce Stuttgart ve Lyon devreye girmişti. İngiliz basını Rıdvan Yılmaz'a son olarak Tottenham'ın talip olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a İngiltere'den dev talip!

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Yeni sezon için transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta, flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a talip oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a İngiltere'den dev talip!

Takvim'in İngiliz basınından derlediği haberde, Rıdvan Yılmaz'ın, Tottenham teknik direktörü Antonio Conte'nin seveceği profilde bir futbolcu olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a İngiltere'den dev talip!

20 yaşındaki sol bekin, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada yetkililer tarafından takip edileceği ifade edilirken, yakın bir zaman içinde de Tottenham'lı yöneticilerin Beşiktaş yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a gelebileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a İngiltere'den dev talip!

İngiliz basını Rıdvan'ın sol orta sahada da oynayabildiğini ve çok yönlülüğü ile kanat bek kullanmayı seven Conte'ye kesinlikle hitap edeceğini özellikle belirtti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a İngiltere'den dev talip!

Bu arada İngiliz basınında Tottenham'ın Rıdvan Yılmaz dışında Kasımpaşa'nın sol beki eren Eren Elmalı ile de ilgilendiği ve listesinde yer aldığı da belirtildi. Rıdvan Yılmaz'a daha önce Alman Stuttgart ile Fransız Lyon kulübü de talip olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a İngiltere'den dev talip!

Beşiktaş yönetiminin Rıdvan Yılmaz'ın değerini bulması durumunda satış için değerlendirmeye yakın olduğu da gelen haberler arasında.

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