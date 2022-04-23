BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic için karar verildi!

Valerien Ismael'in takımın başına geçmesiyle yeni bir döneme giren Beşiktaş'ta, yeni sezonun kadrosu da şekilleniyor.
Valerien Ismael'in takımın başına geçmesiyle yeni bir döneme giren Beşiktaş'ta, yeni sezonun kadrosu da şekilleniyor.
Siyah-beyazlılarda Fransız teknik adam, kalacak ve gidecek isimlerle ilgili raporunu hazırlıyor.
Beşiktaş, genç futbolcusu Ajdin Hasic'i kadroda tutmayı düşünmüyor.
2024'e kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki Bosna Hersekli yıldızın, yabancı kuralından dolayı bir kez daha kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.
İki kez Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu, devre arası transfer döneminden bu yana 1. Lig'de çıktığı 2 karşılaşmada 27 dakika süre aldı.
Kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Hasic, 2020 Ocak ayında siyah-beyazlılara 180 bin euro karşılığında transfer olmuştu.