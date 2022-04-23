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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic için karar verildi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Takımın başına Fransız teknik adam Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta kalacak ve gidecek isimler netleşiyor. Siyah-beyazlılarda, genç futbolcu Ajdin Hasic'le ilgili karar da verildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 08:28
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic için karar verildi!

Valerien Ismael'in takımın başına geçmesiyle yeni bir döneme giren Beşiktaş'ta, yeni sezonun kadrosu da şekilleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic için karar verildi!

Siyah-beyazlılarda Fransız teknik adam, kalacak ve gidecek isimlerle ilgili raporunu hazırlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic için karar verildi!

Beşiktaş, genç futbolcusu Ajdin Hasic'i kadroda tutmayı düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic için karar verildi!

2024'e kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki Bosna Hersekli yıldızın, yabancı kuralından dolayı bir kez daha kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic için karar verildi!

İki kez Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu, devre arası transfer döneminden bu yana 1. Lig'de çıktığı 2 karşılaşmada 27 dakika süre aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ajdin Hasic için karar verildi!

Kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Hasic, 2020 Ocak ayında siyah-beyazlılara 180 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

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