TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli Ozan Tufan Beşiktaş yolunda! Görüşmeler başladı

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ozan Tufan için girişimler sürüyor... Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon Siyah-Beyazlılar'da oynaması için geri sayıma geçildi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe 'den ayrılması an meselesi olan tecrübeli oyuncunun menajeri Beşiktaş ile sürekli dirsek temasında... Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Beşiktaş, sonrasında ise harekete geçecek.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Ozan Tufan, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giydi. Golü ve asisti bulunmuyor.