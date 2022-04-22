Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli Ozan Tufan Beşiktaş yolunda! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli Ozan Tufan Beşiktaş yolunda! Görüşmeler başladı

Beşiktaş transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı ve devre arasında tekrar çağırdığı Ozan Tufan, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmılştı. Milli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken Beşiktaş devreye girmişti. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcunun menajeri ile temasa geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli Ozan Tufan Beşiktaş yolunda! Görüşmeler başladı

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ozan Tufan için girişimler sürüyor... Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon Siyah-Beyazlılar'da oynaması için geri sayıma geçildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli Ozan Tufan Beşiktaş yolunda! Görüşmeler başladı

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi olan tecrübeli oyuncunun menajeri Beşiktaş ile sürekli dirsek temasında... Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Beşiktaş, sonrasında ise harekete geçecek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli Ozan Tufan Beşiktaş yolunda! Görüşmeler başladı

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Ozan Tufan, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giydi. Golü ve asisti bulunmuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli Ozan Tufan Beşiktaş yolunda! Görüşmeler başladı

Sarı-Lacivertli formayı giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kalan Ozan Tufan, 2019 yılında 6 aylığına Alanyaspor'a kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde çıkış yakalayan ve F.Bahçe'ye döndükten sonra formunu devam ettiren deneyimli futbolcu, Vitor Pereira döneminde gözden düştü.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli Ozan Tufan Beşiktaş yolunda! Görüşmeler başladı

Sezon başında Watford'a 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan, İngiliz ekibinin kümede kalma olasılığının azalması nedeniyle bir kez daha Fenerbahçe'ye geri döndü.

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