Beşiktaş'tan sol kanat harekatı! Doğukan Sinik ve Oğuz Aydın...

Beşiktaş, sol kanada takviye için arayışlarını sürdürürken Süper Lig'den 2 ismi listeye aldı. Duhuliye.com'un haberine göre yönetim, Antalyalı Doğukan Sinik ile Alanya'dan Oğuz Aydın için nabız yokluyor.



Antalyaspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Doğukan, son haftalardaki performansıyla beğeni toplarken 27 maçta 3 gol, 6 asistlik katkı verdi.



Sezon başında Buca'dan Alanyaspor'a 230 bin euro karşılığında gelen 21 yaşındaki Oğuz Aydın ise lig ve kupada 21 maça çıkıp 7 gol kaydetti. Oğuz'un da 2026'ya kadar sözleşmesi var.

Siyah-beyazlılar, bonservis ve takas formülünü masaya yatırırken iki futbolcudan birini kadrosuna katmayı hedefliyor.



DOĞUKAN SİNİK

OĞUZ AYDIN



