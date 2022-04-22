BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef de Souza'dan Beşiktaş taraftarına çağrı!

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Josef de Souza, siyah-beyazlı taraftarlara Kasımpaşa maçı öncesi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir mesajla çağrıda bulundu.

İşte Josef'in o sözleri:

Herkese günaydın. Çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Siz taraftarlarımızı maçlara çok harika bir sezon geçirdiğimiz ya da sizin stadı doldurmanızı hak ettiğimizi düşünerek çağırmıyorum. Aslında durum tam tersi; çok kötü bir sezon geçiriyoruz ama beş maçımız daha var ve sizin desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Sahada işler yolunda gitmediğinde bizim için itici güç olup galibiyete daha çok inanmamızı sağlıyorsunuz. Bu yüzden stada gelmenizi istiyorum, hak ettiğimiz için değil; size ihtiyacımız olduğu için...