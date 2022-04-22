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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Taktik çalışıldı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı taktik idmanla devam etti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 14:48
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Taktik çalışıldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmalarının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın (23 Nisan) saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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