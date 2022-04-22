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BEŞİKTAŞ HABERİ: Jed Wallace kıymete bindi!

Beşiktaş'ın sağ kanat için düşündüğü isimlerden biri olan Jed Wallace kıymete bindi. Lancashire Telegraph gazetesinin haberine göre bu yaz Millwall ile sözleşmesi bitecek olan Wallace, Beşiktaş'a katılmaya çok yakın. Haberde kanat oyuncusunun artık denizaşırı bir hamleye çok yakın olduğu ifade edildi. Valerien İsmael'in 28 yaşındaki oyuncu için istekli olduğu ifade edilirken; son haftalarda Watford, Leeds, Nottingham Forest ve Middlesbrough'nun da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Jed Wallace kıymete bindi!

Beşiktaş'ın sağ kanat için düşündüğü isimlerden biri olan Jed Wallace kıymete bindi. Lancashire Telegraph gazetesinin haberine göre bu yaz Millwall ile sözleşmesi bitecek olan Wallace, Beşiktaş'a katılmaya çok yakın. Haberde kanat oyuncusunun artık denizaşırı bir hamleye çok yakın olduğu ifade edildi. Valerien İsmael'in 28 yaşındaki oyuncu için istekli olduğu ifade edilirken; son haftalarda Watford, Leeds, Nottingham Forest ve Middlesbrough'nun da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Wallace, Millvall formasıyla 258 maçta 42 gol atarken, 48 de asist yaptı ve 90 gole direkt katkı sağladı.

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