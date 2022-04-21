BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

Verona'da forma giyen Koray Günter de listede yer alan bir diğer isim olurken; Giresunspor'dan Alexis Perez'i de radarına alan siyah-beyazlılar, Kolombiyalı oyuncu için sezon sonunda harekete geçebilir. Werder Bremen'le sözleşmesi sona erecek olan Veljkovic ile Lazio'da aynı durumda bulunan Patric de listede.

PJANIC&ALEX GİTTİ-GİDİYOR!

Siyah-Beyazlıların Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'in yeni sezonda takımda yer alma ihtimali ise oldukça düşük. Aynı şekilde beklenen performansı veremeyen ve ülkesi Brezilya ile Çin'den talipleri olduğu konuşulan Alex Teixeira ile ise yolların ayrılması hedefleniyor.