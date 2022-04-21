BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

Siyah-Beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gidecek ve kalacak futbolcular büyük ölçüde netleşti.
Teknik direktör Valerien İsmael'in yönetime verdiği ilk raporda kimlerle yola devam etmek istediğini, satılmasını ve satılmamasını istediği isimleri, sözleşme uzatılmasını ve transfer edilmesini talep ettiği oyuncuları bildirdiği ortaya çıktı.
Buna göre ilk olarak gidecek isimler netleşti. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'la yollar ayrılacak.