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BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

Spor haberi... Valerien Ismael'in takımın başına gelmesiyle ivme kazanan Beşiktaş'ta transfer operasyonu hız kazanmış durumda. Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda birçok isimle temaslarını sıklaştıran Siyah-Beyazlı ekipte takımdan ayrılacak isimler ve takımda kalacak isimler de netleşmeye başladı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

Siyah-Beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gidecek ve kalacak futbolcular büyük ölçüde netleşti.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

Teknik direktör Valerien İsmael'in yönetime verdiği ilk raporda kimlerle yola devam etmek istediğini, satılmasını ve satılmamasını istediği isimleri, sözleşme uzatılmasını ve transfer edilmesini talep ettiği oyuncuları bildirdiği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

Buna göre ilk olarak gidecek isimler netleşti. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'la yollar ayrılacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

1 NUMARADA KAAN AYHAN VAR
Valerien Ismael'in sisteminde stoper mevki çok önemli. 3 stoperle oynayamaya devam edecek Fransız teknik adam Vida'nın takımda kalmasını istedi. Bu bölgeye transfer edilmesini talep ettiği isimlerin başında ise Kaan Ayhan geliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

Sağ stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero oynama özellikleriyle Kaan, Fransız çalıştırıcı için 1 numaralı alternatif olarak öne çıkıyor. Daha önce de görüşülen ancak kulübü Sassoulo ile anlaşmaya varılamayan Kaan olmazsa diğer isimlerle irtibata geçilecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

3 YERLİ, 3 YABANCI
Kartal'ın yerli savunmacı için ikinci hedefi Konyaspor forması giyen Abdülkerim. Beşiktaş'ın Konyaspor'a yaptığı 2 milyon euro'luk teklif henüz kabul görmedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

Verona'da forma giyen Koray Günter de listede yer alan bir diğer isim olurken; Giresunspor'dan Alexis Perez'i de radarına alan siyah-beyazlılar, Kolombiyalı oyuncu için sezon sonunda harekete geçebilir. Werder Bremen'le sözleşmesi sona erecek olan Veljkovic ile Lazio'da aynı durumda bulunan Patric de listede.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

PJANIC&ALEX GİTTİ-GİDİYOR!
Siyah-Beyazlıların Boşnak yıldızı Miralem Pjanic'in yeni sezonda takımda yer alma ihtimali ise oldukça düşük. Aynı şekilde beklenen performansı veremeyen ve ülkesi Brezilya ile Çin'den talipleri olduğu konuşulan Alex Teixeira ile ise yolların ayrılması hedefleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

ÜÇ FORVETE DE BELİRSİZ!
Siyah-Beyazlılar, Güven'e yaptığı tekliften ise henüz olumlu yanıt alamazken 23 yaşındaki oyuncu ile temaslar tıkanmış durumda. Beşiktaş'ta senelik 1.7 milyon Euro maaşı kabul etmeyen Kanadalı forvet Larin'de de gidişat şimdilik olumsuz.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Batshuayi ile devam edilip edilmeyeceği kararı forvetteki adaylara göre karar verilecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

SÖRLOTH'TA ŞARTLAR ZORLANACAK
Beşiktaş'ta gol yollarındaki sıkıntıyı bitirmek için en büyük aday eski Trabzonlu Sörloth. R. Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Norveçli için İspanyol ekibinin opsiyonu kullanması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

Siyah-beyazlılar, oyuncuyu satmak isteyen Leipzig ile masaya otrumaya hazırlanırken yeniden kiralama için tüm kozlarını oynayacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

CAN'IN BONSERVİSİ ALINABİLİR
Beşiktaş, Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan için ise bonservis görüşmelerinde mutlu sona yakın. 21 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyordu.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte Kartal'da gidecek ve kalacak isimler

Alman ekibinden indirim talep eden ve maksimum 1 milyon Euro bütçe ayıran Beşiktaş yönetimi, bu rakama el sıkışıp Can'ı kalıcı olarak kadroya katmak üzere.

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