BEŞİKTAŞ HABERİ - Karar verildi! Rıdvan Yılmaz takımdan gönderilecek mi?

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'ya satışına teknik direktör Valerien İsmael'den onay çıkmadı. duhuliye. com'un haberine göre Fransız çalıştırıcı, Rıdvan'ın yeni sezonda da mutlaka takımda kalmasını istedi.
Son haftalarda yükselen performansı ile dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, cazip bir teklif gelmesi halinde Avrupa'da forma giymeye de sıcak bakıyordu.
Ancak Valerien Ismael, genç futbolcunun takımda tutulmasını istedi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüşme yapan Valerien Ismael, "Gerek Rosier gerekse Rıdvan, oynatmak istediğim sisteme tam olarak uyan oyuncular. Rıdvan'ı gönderip yeni oyuncu aramaktansa, bizimle kadroda kalmasını çok isterim" dedi.