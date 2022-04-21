BEŞİKTAŞ HABERİ - Karar verildi! Rıdvan Yılmaz takımdan gönderilecek mi?

Bu görüşmenin ardından çok yüksek teklifler dışında Rıdvan'ın takımda kalması hedefleniyor.

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Beşiktaş formasıyla 59 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz, bu periyotta 4 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 11 gole direkt olarak katkı sağladı.