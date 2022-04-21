Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Karar verildi! Rıdvan Yılmaz takımdan gönderilecek mi?

BEŞİKTAŞ HABERİ - Karar verildi! Rıdvan Yılmaz takımdan gönderilecek mi?

Spor haberi... Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Valerien Ismael yönetime verdiği raporda takımda kalmasını istediği oyuncuları belirledi. Takımdaki geleceği merak konusu olan Rıdvan Yılmaz için ise "Onu gönderip yerine oyuncu arayacağımıza, elimizde tutalım!" dedi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ - Karar verildi! Rıdvan Yılmaz takımdan gönderilecek mi?

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'ya satışına teknik direktör Valerien İsmael'den onay çıkmadı. duhuliye. com'un haberine göre Fransız çalıştırıcı, Rıdvan'ın yeni sezonda da mutlaka takımda kalmasını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Karar verildi! Rıdvan Yılmaz takımdan gönderilecek mi?

Son haftalarda yükselen performansı ile dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, cazip bir teklif gelmesi halinde Avrupa'da forma giymeye de sıcak bakıyordu.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Karar verildi! Rıdvan Yılmaz takımdan gönderilecek mi?

Ancak Valerien Ismael, genç futbolcunun takımda tutulmasını istedi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüşme yapan Valerien Ismael, "Gerek Rosier gerekse Rıdvan, oynatmak istediğim sisteme tam olarak uyan oyuncular. Rıdvan'ı gönderip yeni oyuncu aramaktansa, bizimle kadroda kalmasını çok isterim" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Karar verildi! Rıdvan Yılmaz takımdan gönderilecek mi?

Bu görüşmenin ardından çok yüksek teklifler dışında Rıdvan'ın takımda kalması hedefleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Karar verildi! Rıdvan Yılmaz takımdan gönderilecek mi?

11
Beşiktaş formasıyla 59 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz, bu periyotta 4 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 11 gole direkt olarak katkı sağladı.

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