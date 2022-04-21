Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...

2018'den bu yana Palmeiras'ta forma giyen 28 yaşındaki 10 numara, bu sezon Brezilya ekibinde çıktığı 15 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 9 milyon euro olan Scarpa'nın İtalyan vatandaşlığı da bulunuyor.

HİÇ BONSERVİS ÖDENMEDİ Kariyerine Fluminense alt yapısında başlayan Scarpa, 2014-15'te Red Bull Brasil'e bedelsiz olarak kiralandı. 2015'ten sonra gösterdiği performansla çıkış yaptı ve 2018'de Palmeiras'a bedelsiz olarak transfer oldu. 28 yaşındaki 10 numara için şu ana kadar bonservis bedeli ödenmedi.