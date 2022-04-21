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Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...

Süper Lig'de bu sezon Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'nin ardından yoluna Valerien Ismael ile devam eden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar bu doğrultuda gündemine Gustavo Scarpa'yı aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 16:50
Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...

Beşiktaş'ta takımın başına gelmesiyle birlikte format değişikliğine giden ve yeni sezon planlamasını bu doğrultuda yaptıran Fransız teknik direktörün isteği üzerine transfer çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...

TEIXEIRA'NIN YERİNE GELİYOR

Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden Siyah-Beyazlı yönetim, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira'yla da bu bağlamda yollarını ayıracak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli 10 numaranın boşluğunu ise yine bir Brezilyalı ile doldurmayı hedefliyor.

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...

SÖZLEŞMESİ ARALIKTA BİTİYOR

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre, Beşiktaş, iki sezon önce Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da gündemine gelen Gustavo Scarpa'yı istiyor. Ünlü basın organlarından "Bolavip Brezilya" dünkü haberinde, Beşiktaş'ın bu transfer ısrarcı olduğunu ve görüşmelerin başladığını duyurdu.

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...

Haberde, "Gustavo Scarpa'nın Palmeiras ile Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi var ancak Beşiktaş onun için 4 milyon euro (20.1 milyon Brezilya doları) ödemeye hazır. Oyuncu da Avrupa'da oynamaya sıcak ve Beşiktaş'ın teklifine olumlu bakıyor" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...

B PLANI: TEIXEIRA TAKASI

Siyah-Beyazlı yönetim, bonservis konusunda anlaşma sağladığı an transfer tahtası açıldığı gibi Gustavo Scarpa'ya imzayı attıracak. Ancak taraflar arasında problem yaşanması halinde Beşiktaş'ın B planı da hazır...

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...

Bu plana göre, Beşiktaş Alex Teixeira'yı satamazsa, Brezilyalı'yı takasta önerecek ve üste cüzi bir miktar bonservis bedeli teklif edecek.

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...

2018'den bu yana Palmeiras'ta forma giyen 28 yaşındaki 10 numara, bu sezon Brezilya ekibinde çıktığı 15 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 9 milyon euro olan Scarpa'nın İtalyan vatandaşlığı da bulunuyor.

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...

HİÇ BONSERVİS ÖDENMEDİ

Kariyerine Fluminense alt yapısında başlayan Scarpa, 2014-15'te Red Bull Brasil'e bedelsiz olarak kiralandı. 2015'ten sonra gösterdiği performansla çıkış yaptı ve 2018'de Palmeiras'a bedelsiz olarak transfer oldu. 28 yaşındaki 10 numara için şu ana kadar bonservis bedeli ödenmedi.

Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...

Palmeiras'ta şu ana kadar 166 maça çıkan Scarpa, 25 kez gol sevinci yaşadı ve 37 defa da asist yaptı. Fluminense'de ise 111 maçta forma giyen Brezilyalı 10 numara, 16 gol, 25 asistlik performans göstermişti. Kariyerinde ise 277 maçta, 103 gole direkt katkı verdi. (Akşam)

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