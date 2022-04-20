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Biletler bugün satışa sunulacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: Kategori (1-8) 65-165 TL, VIP tribün 100-475 TL.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Biletler bugün satışa sunulacak
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: Kategori (1-8) 65-165 TL, VIP tribün 100-475 TL.
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