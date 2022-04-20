Biletler bugün satışa sunulacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: Kategori (1-8) 65-165 TL, VIP tribün 100-475 TL.
Beşiktaş,Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: Kategori (1-8) 65-165 TL, VIP tribün 100-475 TL.